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Дома с садом в Арадиппу, Кипр

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коттеджи
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22 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 201 м²
Продается отдельно стоящий дом с двумя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, площадью 21…
$250,247
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Pila - Larnaca district, w…
$250,247
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
A cozy family villa in Aradippou area for sale. The property located in a very nice and quie…
$354,192
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Pila - Larnaca district, w…
$250,247
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$270,267
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
A stylish modern detached villa for sale in Aradippou area in Larnaca province. The villa is…
$310,599
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
A modern family detached villa in Aradippou area for sale. The property located in a very ni…
$326,947
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$250,247
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
A magnificent comfortable villa in a big plot in Aradippou area for sale. The property is lo…
$599,402
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Detached villa in Aradippou in area for sale. The located in a very nice and quiet location,…
$392,336
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Independent three-bedroom house for sale in Pano Lakatamia - Nicosia province, with 170 sq.m…
$282,279
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
For sale a detached house of three bedrooms in modern line in Latsia - Nicosia province, wit…
$268,676
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Дом 4 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 4 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Modern house with a swimming pool located in Aradippou area close to all amenities. The hous…
$632,097
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
A modern design detached villa with private pool in Aradippou area for sale. The property lo…
$381,438
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 217 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, с 232 кв.м. крытые…
$269,955
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
$241,960
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Fasoula - Limassol province, w…
$270,267
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A detached villa, ideal for family, in Aradippou area for sale. The property located in a ve…
$316,048
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
A lovely modern family house in Aradippou area for sale. The property located in a very nice…
$310,599
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 201 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, площадью 21…
$239,960
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
A design detached villa in a large plot with big garden in Aradippou area for sale. The prop…
$359,641
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в Черри - провинция Никосия, площадью 152 кв.м.м. крыт…
$246,443
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