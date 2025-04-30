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Квартиры с террасой в Арадиппу, Кипр

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр Предлагаются квар…
$200,775
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Квартира 4 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с побережьем и центром Ларнаки, Арадипу, Кипр Предлагают…
$234,064
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с побережьем и центром Ларнаки, Арадипу, Кипр Предлагаются с…
$156,043
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с балко…
$233,660
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