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Квартиры с бассейном в Арадиппу, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Агентство
Edge Development
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Two bedroom new apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol province, with 81 sq.m. cover…
$249,959
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Three bedroom apartment for sale in Kouklia - Paphos province, with 92 sq.m. interior space …
$239,960
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