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Квартиры с садом в Арадиппу, Кипр

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Продается двухкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, на третьем этаже жилого дом…
$247,432
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр Предлагаются квар…
$200,775
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается готовая квартира с двумя спальнями и потолочным садом в районе Мидл - провинция Ли…
$248,774
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
$169,167
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Продается квартира с двумя спальнями на первом этаже в Plati Aglantzias - провинция Никосия,…
$249,959
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Комната 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Комната 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$266,525
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с балко…
$233,660
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