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Виллы в Декелии, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Minden, Кипр
Вилла
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Пятикомнатный дом, расположенный на большом участке площадью 880 м2, идеально расположен ряд…
$1,02 млн
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Вилла 5 комнат в Minden, Кипр
Вилла 5 комнат
Minden, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 2
Продается внеплановый дом с 5 спальнями, расположенный в 200 метрах от моря, в районе Декели…
$742,777
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Параметры недвижимости в Декелии, Кипр

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