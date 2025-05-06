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Долгосрочная аренда домов в Декелии, Кипр

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Minden, Кипр
Вилла 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом для аренды - спокойное место! Этот современный 4-комнатный дом, построенный…
$2,038
в месяц
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная недвижимость расположена всего в 200 метрах от пляжа, в престижном и довольно…
$3,567
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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