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Земельные участки в Декелия, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Авгору, Кипр
Земельные участки 1 комната
Авгору, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€70,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Декелия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Декелия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€75,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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