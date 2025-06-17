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Магазины в Декелии, Кипр

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Магазин 245 м² в Minden, Кипр
Магазин 245 м²
Minden, Кипр
Площадь 245 м²
Ресторан в туристической зоне Ларнаки рядом с отелем Golden Bay Beach, в окружении многих др…
$342,633
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Магазин 545 м² в Minden, Кипр
Магазин 545 м²
Minden, Кипр
Площадь 545 м²
В рамках проекта реконструкции смешанного использования в самом сердце туристического района…
$3,37 млн
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Магазин 54 м² в Minden, Кипр
Магазин 54 м²
Minden, Кипр
Площадь 54 м²
В рамках проекта реконструкции смешанного использования в самом сердце туристического района…
$259,305
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