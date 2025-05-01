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Инвестиционная недвижимость в Декелии, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 740 м² в Minden, Кипр
Инвестиционная 740 м²
Minden, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
4 современные виллы на продажу в туристической зоне Декелея, в 350 метрах от моря. Каждая ви…
$2,04 млн
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