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Квартиры с террасой в Деринии, Кипр

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Дериния, Кипр
Квартира 3 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр Предлагаются квартиры …
$205,446
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Квартира 2 комнаты в Дериния, Кипр
Квартира 2 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Ки…
$208,607
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