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Долгосрочная аренда усадеб в Demos Polis Chrysochous, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Nea Dhimmata, Кипр
Особняк 2 спальни
Nea Dhimmata, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Доступно с 01.03.2026 Полностью меблированный 2-спальный мезонет в тихой и красивой деревне …
$1,048
в месяц
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