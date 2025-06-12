Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Demos Polis Chrysochous, Кипр

коммерческая недвижимость
13
отели
3
инвестиционная недвижимость
7
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 298 м² в Полис, Кипр
Магазин 298 м²
Полис, Кипр
Площадь 298 м²
Магазин на первом этаже здания смешанного использования в Полис Хрисохус, Пафос. Он включает…
$391,173
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти