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Инвестиционная недвижимость в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Polis Chrysochous
4
Инвестиционная Удалить
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7 объектов найдено
Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
-Four ground floor shops that consist of an open plan area on the ground floor and a storage…
$539,462
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Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
Количество этажей 1
Отличная инвестиционная возможность. Доступный блок апартаментов, состоящий из 6 квартир в р…
$1,47 млн
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Инвестиционная 5 259 м² в Нео Хорио, Кипр
Инвестиционная 5 259 м²
Нео Хорио, Кипр
Площадь 5 259 м²
Residential Project on the seafront of Neo Chorio, consisting of 16 villas with building per…
$14,89 млн
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Инвестиционная в Нео Хорио, Кипр
Инвестиционная
Нео Хорио, Кипр
Nine Exclusive Villas in Neo Chorio, Paphos for SALE!! Investment!! -Nine Storey-villas in a…
$2,52 млн
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Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
This is a project proposal with secured building permission for the construction of 43 super…
$3,04 млн
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Инвестиционная 1 759 м² в Аргака, Кипр
Инвестиционная 1 759 м²
Аргака, Кипр
Площадь 1 759 м²
This investment project of 4 villas is located in Argaka, part of the picturesque district o…
$7,60 млн
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Building for sale in the center of Polis Chrysochous. The commercial property consists of 3 …
$653,893
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