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Отели в Demos Polis Chrysochous, Кипр

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2 объекта найдено
Отель 4 000 м² в Polis Chrysochous, Кипр
Отель 4 000 м²
Polis Chrysochous, Кипр
Площадь 4 000 м²
FOR SALE 2 STAR HOTEL IN POLIS/LATSI, PAPHOS District. A great Investment opportunity walkin…
$7,40 млн
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Отель 516 м² в Полис, Кипр
Отель 516 м²
Полис, Кипр
Площадь 516 м²
A small 2 star hotel with capacity of 65 rooms located in Polis Chrysohous in Paphos region …
$3,49 млн
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