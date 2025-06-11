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Коммерческая недвижимость в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Полис
4
Polis Chrysochous
7
8 объектов найдено
Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
-Four ground floor shops that consist of an open plan area on the ground floor and a storage…
$539,462
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Инвестиционная в Нео Хорио, Кипр
Инвестиционная
Нео Хорио, Кипр
Nine Exclusive Villas in Neo Chorio, Paphos for SALE!! Investment!! -Nine Storey-villas in a…
$2,52 млн
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Building for sale in the center of Polis Chrysochous. The commercial property consists of 3 …
$653,893
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Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
Количество этажей 1
Современная квартира, живущая в первобытной прибрежной обстановке - Полис Хризохус (Продроми…
$1,47 млн
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Коммерческое помещение в Polis Chrysochous, Кипр
Коммерческое помещение
Polis Chrysochous, Кипр
FOR SALE commercial property consisting of 3 one-bedroom flats and 6 shops with a monthly re…
$455,316
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Отель 4 000 м² в Polis Chrysochous, Кипр
Отель 4 000 м²
Polis Chrysochous, Кипр
Площадь 4 000 м²
FOR SALE 2 STAR HOTEL IN POLIS/LATSI, PAPHOS District. A great Investment opportunity walkin…
$7,40 млн
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Отель 516 м² в Полис, Кипр
Отель 516 м²
Полис, Кипр
Площадь 516 м²
A small 2 star hotel with capacity of 65 rooms located in Polis Chrysohous in Paphos region …
$3,49 млн
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Склад 20 600 м² в Полис, Кипр
Склад 20 600 м²
Полис, Кипр
Площадь 20 600 м²
Industrial warehouses located  in Polis Chrysochous Municipality in Paphos. It is situated c…
$3,60 млн
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