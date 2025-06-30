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Квартиры с гаражом в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Полис
20
Polis Chrysochous
31
Androlikou
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Aurelia Grove это популярная недвижимость в тихом городке Полис, Кипр, известном своей нетро…
$284,819
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Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Cobalt Heights это популярная недвижимость в тихом городке Полис, Кипр, известном своей перв…
$255,756
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Типы недвижимости в Demos Polis Chrysochous

двухкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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