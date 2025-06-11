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Склады в Demos Larnakas, Кипр

коммерческая недвижимость
111
отели
7
офисы
45
инвестиционная недвижимость
11
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1 объект найдено
Склад 2 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Склад 2 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 300 м²
A leasehold warehouse in the Industrial Zone of Aradippou. It consists of a two-storey showr…
$1,08 млн
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