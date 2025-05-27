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Бунгало в Demos Larnakas, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Oroklini, Кипр
Бунгало
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в этот очаровательный отдельно стоящийbungalo с двумя спальнями, расположен…
$272,386
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

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