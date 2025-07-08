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Виллы с террасой в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
10
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1 объект найдено
Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 088 м²
Эта элегантная вилла с тремя спальнями в Nirvana Residences сочетает современный дизайн, ком…
$831,634
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Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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