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Виллы с видом на горы в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
8
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1 объект найдено
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Агентство
Edge Development
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Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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