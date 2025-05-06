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Виллы с садом в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
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4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Edge Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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