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Виллы в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
8
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15 объектов найдено
Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$225,317
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$311,368
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$243,433
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$237,772
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$418,931
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки всего в 200 метрах от …
$551,193
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Edge Development
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Вилла 4 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Вилла 4 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$326,087
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$320,426
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$322,690
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки всего в 200 метрах от …
$681,192
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Edge Development
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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