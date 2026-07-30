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Долгосрочная аренда вилл в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Kiti, Кипр
Вилла 4 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Просторная, красивая вилла с 4 спальнями для долгосрочной аренды в Менеу, Ларнака — с прикре…
$3,415
в месяц
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