Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Dromolaxias Meneou
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус в Kiti, Кипр
Пентхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в деревне Кити, предлагающие современное и энергоэффективное жилое пространство …
$246,830
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Kiti, Кипр
Пентхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в деревне Кити, предлагающие современное и энергоэффективное жилое пространство …
$254,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти