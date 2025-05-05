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Дома с бассейном в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Dromolaxia Meneou Municipality
17
Dromolaxia
17
Kiti
15
31 объект найдено
Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 725 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$5,40 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Дом 2 спальни в Перволия, Кипр
Дом 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
This property presents a charming terrace ground floor bungalow with two bedrooms, featuring…
$619,478
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded residential sanctuary, offering a collection of sophisticated villas tai…
$593,953
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
A rare opportunity to secure some of Larnaka’s remaining prime locations within a peaceful g…
$3,64 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded haven of residential opulence, offering an assortment of graceful villas…
$539,462
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Explore a private residential haven, presenting a range of elegant villas crafted for discer…
$686,588
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
A gorgeous modern bungalow with private pool in Dromolaxia area in Larnaca province for sale…
$414,132
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
This property offers a detached or semi-detached terrace ground floor, presenting a bungalow…
$797,578
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
This beachfront luxury property with admirable views and the soothing tranquility of crashin…
$1,66 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
A rare opportunity to ensure the utmost in space and harmony next to the sea.  This beautifu…
$4,10 млн
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Дом 2 спальни в Перволия, Кипр
Дом 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Luxury Villa in Pervolia area in Larnaca for sale ! The Villa has a lot of extras, full furn…
$490,420
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
An amazing property which boast an exemplary finish and are presented to the highest possibl…
$4,92 млн
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Explore a private oasis of residential luxury, presenting an array of elegant villas designe…
$893,654
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
This beautiful property designed to ensure peace of mind next to the sea which is situated i…
$3,42 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Indulge in the contemporary amenities and features of these homes, including private swimmin…
$692,037
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Дом 1 спальня в Терсефану, Кипр
Дом 1 спальня
Терсефану, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Set amidst the picturesque landscape, this property comprises three apartment buildings, off…
$106,803
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 795 м²
This stunning beachfront villa will take your breath away from the moment you enter.  Locate…
$5,47 млн
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Nestled in a prime location, these luxurious villas offer breathtaking sea views. Accessible…
$3,16 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Агентство
Edge Development
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$3,54 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
An exclusive sea sight family friendly villa in Perivolia, presented to the highest possible…
$3,29 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
The ultimate beachfront asset for everyone who wants to live in a peaceful  and quite ambien…
$3,73 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Discover an exclusive residential retreat, offering a selection of exquisite villas designed…
$828,265
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
This amazing villa which boast an exemplary finish and presented to the highest possible sta…
$5,39 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
An amazing asset which boast an exemplary finish and are presented to the highest possible s…
$5,10 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
This property is an exclusive beachfront villa within a peaceful gated community private own…
$5,32 млн
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
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