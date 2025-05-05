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Дома с садом в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Dromolaxia Meneou Municipality
17
Dromolaxia
17
Kiti
15
28 объектов найдено
Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 725 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$5,40 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
A modern family 3-bedroom house in Kiti area for sale. The property located in a very nice a…
$370,539
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
A rare opportunity to secure some of Larnaka’s remaining prime locations within a peaceful g…
$3,64 млн
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
A gorgeous modern bungalow with private pool in Dromolaxia area in Larnaca province for sale…
$414,132
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A really spacious and spectacular house with big garden for sale in Kiti area, in Larnaca pr…
$365,090
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
This beachfront luxury property with admirable views and the soothing tranquility of crashin…
$1,66 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
A rare opportunity to ensure the utmost in space and harmony next to the sea.  This beautifu…
$4,10 млн
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Дом 2 спальни в Перволия, Кипр
Дом 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Luxury Villa in Pervolia area in Larnaca for sale ! The Villa has a lot of extras, full furn…
$490,420
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
An amazing property which boast an exemplary finish and are presented to the highest possibl…
$4,92 млн
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
A beautiful detached house in a prime location in Dromolaxia area for sale. It’s very close …
$250,659
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
This beautiful property designed to ensure peace of mind next to the sea which is situated i…
$3,42 млн
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
A modern family house in Kiti area for sale. The property located in a very nice and quiet l…
$288,803
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 795 м²
This stunning beachfront villa will take your breath away from the moment you enter.  Locate…
$5,47 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Edge Development
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$3,54 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
An exclusive sea sight family friendly villa in Perivolia, presented to the highest possible…
$3,29 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
The ultimate beachfront asset for everyone who wants to live in a peaceful  and quite ambien…
$3,73 млн
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Коттедж 4 комнаты в Перволия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 171 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в районе Каллифеи - провинция Никосия, площадью…
$249,959
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
This amazing villa which boast an exemplary finish and presented to the highest possible sta…
$5,39 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
An amazing asset which boast an exemplary finish and are presented to the highest possible s…
$5,10 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
This property is an exclusive beachfront villa within a peaceful gated community private own…
$5,32 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
For sale a spacious villa with pool and big garden in Pervolia area in Larnaca, just 2 minut…
$609,828
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Коттедж 3 комнаты в Перволия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
$249,681
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Коттедж 3 комнаты в Перволия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Чери - провинция Никосия, с 152 кв.м. кры…
$239,960
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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