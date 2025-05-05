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Дома в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Dromolaxia Meneou Municipality
17
Dromolaxia
17
Kiti
15
139 объектов найдено
Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Эксклюзивная коллекция из восьми роскошных вилл с 3 спальнями, расположенных в идиллической …
$763,600
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$316,136
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новый проект, расположенный в Перволии, в 600 м от пляжа и в нескольких минутах езды от мага…
$566,601
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$724,479
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Modern architecture 3 bedrooms  Detached House, is located in Pervolia area, 100 meters from…
$483,671
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 725 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$5,40 млн
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, в 350 метрах от моря и воспользоваться этой удиви…
$933,041
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$889,133
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Edge Development
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$592,755
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Дом 2 спальни в Перволия, Кипр
Дом 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
This property presents a charming terrace ground floor bungalow with two bedrooms, featuring…
$619,478
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$713,502
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
A new project located in the prestigious residential area in Kiti, Larnaca.  The project con…
$307,267
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Дом 4 спальни в Терсефану, Кипр
Дом 4 спальни
Терсефану, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Four bedroom house in Tersefanou, Larnaca. This house is located near traditional village of…
$488,588
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded residential sanctuary, offering a collection of sophisticated villas tai…
$593,953
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$856,202
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Двухэтажная вилла с тремя спальнями и бассейном в комплексе вилл всего в нескольких минутах …
$1,09 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Эксклюзивная коллекция из восьми роскошных вилл с 3 спальнями, расположенных в идиллической …
$697,914
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Разработчики выдающейся коллекции роскошных домов в новейшем сообществе Ларнаки, области с н…
$517,445
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
A modern family 3-bedroom house in Kiti area for sale. The property located in a very nice a…
$370,539
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
A rare opportunity to secure some of Larnaka’s remaining prime locations within a peaceful g…
$3,64 млн
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 275 м²
Хорошая вилла в Перволии с современным дизайном, готова к переезду
$2,96 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
For sale 3 bedroom detached house, set on a large plot, in village of Meneou, on the souther…
$437,968
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded haven of residential opulence, offering an assortment of graceful villas…
$539,462
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Дом 2 спальни в Перволия, Кипр
Дом 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная всего в нескольких минутах езды от блестящих берегов Перволии в Ларнаке, эта о…
$433,589
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Красивая двухэтажная недвижимость на продажу, с просторной верандой и потрясающим садом. Это…
$439,078
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$609,221
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Дом 6 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 6 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 649 м²
A house in Larnaca. Plot is 5376 sq. m. Covered areas of the house are 649 sq. m. Paved yard…
$1,95 млн
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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