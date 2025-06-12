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Магазины в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

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5 объектов найдено
Магазин 136 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Магазин 136 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 136 м²
Коммерческое здание расположено в районе Менеу, на северо-восточной стороне всей застройки. …
$438,798
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Магазин 120 м² в Перволия, Кипр
Магазин 120 м²
Перволия, Кипр
Площадь 120 м²
This exclusive mixed-use project, encompasses four phases across 30,000 square meters in Men…
$593,408
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Магазин 127 м² в Перволия, Кипр
Магазин 127 м²
Перволия, Кипр
Площадь 127 м²
Located in the northeastern part of the development, it presents a commercial building cover…
$698,773
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Магазин 103 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Магазин 103 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 103 м²
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. Располож…
$600,023
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Магазин 107 м² в Перволия, Кипр
Магазин 107 м²
Перволия, Кипр
Площадь 107 м²
This unique mixed-use development consists of four phases spread over 30,000 square meters i…
$527,474
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