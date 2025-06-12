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Офисы в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

коммерческая недвижимость
15
отели
3
магазины
5
4 объекта найдено
Офис 326 м² в Перволия, Кипр
Офис 326 м²
Перволия, Кипр
Площадь 326 м²
Spread across 30,000 square meters in Meneou, this distinctive mixed-use project unfolds in …
$1,07 млн
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Офис 72 м² в Перволия, Кипр
Офис 72 м²
Перволия, Кипр
Площадь 72 м²
Located in the northeastern portion of the development, this property comprises a commercial…
$243,157
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Офис 70 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Офис 70 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 70 м²
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. Располож…
$248,486
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Офис 58 м² в Перволия, Кипр
Офис 58 м²
Перволия, Кипр
Площадь 58 м²
Situated in the northeast section of the development,it features a commercial building spann…
$196,931
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