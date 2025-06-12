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Инвестиционная недвижимость в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 387 м² в Перволия, Кипр
Инвестиционная 1 387 м²
Перволия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 387 м²
Пляжный фасад 7 вилл на продажу в туристической зоне Перволия для Ларнаки. Дома заполнены ви…
$2,97 млн
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Инвестиционная 882 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Инвестиционная 882 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 882 м²
Проект полностью завершен и находится на небольших ремонтных работах и установках, запрошенн…
$3,20 млн
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