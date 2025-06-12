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Отели в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

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3 объекта найдено
Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
Эти городские апартаменты находятся в 400 метрах от пляжной набережной Ларнаки и предлагают …
$2,86 млн
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Отель 5 800 м² в Перволия, Кипр
Отель 5 800 м²
Перволия, Кипр
Количество спален 78
Площадь 5 800 м²
Красивый отель расположен прямо на набережной и в 5 км езды от международного аэропорта Ларн…
$6,28 млн
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Отель в Перволия, Кипр
Отель
Перволия, Кипр
The complex is consisting of the following plots: Total:     11,979 square meters Total ex…
$5,54 млн
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