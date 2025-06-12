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Коммерческая недвижимость в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Dromolaxia Meneou Municipality
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15 объектов найдено
Офис 326 м² в Перволия, Кипр
Офис 326 м²
Перволия, Кипр
Площадь 326 м²
Spread across 30,000 square meters in Meneou, this distinctive mixed-use project unfolds in …
$1,07 млн
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Магазин 136 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Магазин 136 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 136 м²
Коммерческое здание расположено в районе Менеу, на северо-восточной стороне всей застройки. …
$438,798
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Офис 72 м² в Перволия, Кипр
Офис 72 м²
Перволия, Кипр
Площадь 72 м²
Located in the northeastern portion of the development, this property comprises a commercial…
$243,157
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Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
Эти городские апартаменты находятся в 400 метрах от пляжной набережной Ларнаки и предлагают …
$2,86 млн
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Магазин 120 м² в Перволия, Кипр
Магазин 120 м²
Перволия, Кипр
Площадь 120 м²
This exclusive mixed-use project, encompasses four phases across 30,000 square meters in Men…
$593,408
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Коммерческое помещение 283 м² в Перволия, Кипр
Коммерческое помещение 283 м²
Перволия, Кипр
Площадь 283 м²
Здание первого этажа с мезонином, в тихом и красивом районе Периволия в районе Ларнаки. Учас…
$399,739
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Офис 70 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Офис 70 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 70 м²
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. Располож…
$248,486
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Магазин 127 м² в Перволия, Кипр
Магазин 127 м²
Перволия, Кипр
Площадь 127 м²
Located in the northeastern part of the development, it presents a commercial building cover…
$698,773
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Магазин 103 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Магазин 103 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 103 м²
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. Располож…
$600,023
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Инвестиционная 1 387 м² в Перволия, Кипр
Инвестиционная 1 387 м²
Перволия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 387 м²
Пляжный фасад 7 вилл на продажу в туристической зоне Перволия для Ларнаки. Дома заполнены ви…
$2,97 млн
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Офис 58 м² в Перволия, Кипр
Офис 58 м²
Перволия, Кипр
Площадь 58 м²
Situated in the northeast section of the development,it features a commercial building spann…
$196,931
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Отель 5 800 м² в Перволия, Кипр
Отель 5 800 м²
Перволия, Кипр
Количество спален 78
Площадь 5 800 м²
Красивый отель расположен прямо на набережной и в 5 км езды от международного аэропорта Ларн…
$6,28 млн
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Инвестиционная 882 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Инвестиционная 882 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 882 м²
Проект полностью завершен и находится на небольших ремонтных работах и установках, запрошенн…
$3,20 млн
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Магазин 107 м² в Перволия, Кипр
Магазин 107 м²
Перволия, Кипр
Площадь 107 м²
This unique mixed-use development consists of four phases spread over 30,000 square meters i…
$527,474
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Отель в Перволия, Кипр
Отель
Перволия, Кипр
The complex is consisting of the following plots: Total:     11,979 square meters Total ex…
$5,54 млн
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

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