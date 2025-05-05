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Квартиры с бассейном в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
44
Dromolaxia Meneou Municipality
5
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 275 м²
$2,57 млн
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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