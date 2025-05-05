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Квартиры с видом на море в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
44
Dromolaxia Meneou Municipality
5
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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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Квартира 2 комнаты в Терсефану, Кипр
Квартира 2 комнаты
Терсефану, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с тремя бассейнами и видом на море, Терсефану, Ларнака, Кипр Резиденция …
$101,948
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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