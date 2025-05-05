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Квартиры с садом в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
44
Dromolaxia Meneou Municipality
5
Квартира Удалить
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
$591,319
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Квартира 4 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
$703,353
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Квартира 5 комнат в Терсефану, Кипр
Квартира 5 комнат
Терсефану, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная закрытая резиденция с бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с парковочны…
$381,784
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Квартира 2 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Лар…
$163,303
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Квартира 2 комнаты в Терсефану, Кипр
Квартира 2 комнаты
Терсефану, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с тремя бассейнами и видом на море, Терсефану, Ларнака, Кипр Резиденция …
$101,948
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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