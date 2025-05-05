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Квартиры в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
44
Dromolaxia Meneou Municipality
5
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86 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается: двухэтажная вилла с тремя спальнями и бассейном в комплексе Atlantis Beach Garden…
$658,617
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Квартира 1 спальня в Терсефану, Кипр
Квартира 1 спальня
Терсефану, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Situated in Tersefanou, Larnaka, this property presents 54 apartments for sale, spread acros…
$83,916
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Квартира 3 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная квартира Seafront с потрясающими 360° Виды - Перволия, Ларнака Расположенная на за…
$606,637
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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Квартира 3 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Этаж 1
Роскошь в сердце деревни Кити Откройте для себя исключительную жилую застройку в безмятежно…
$232,711
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Квартира 2 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Проект состоит из 2 двухэтажных зданий с 10 квартирами с двумя спальнями, прилегающими к зел…
$245,986
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Квартира 2 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в провинции Лимассол Агиа Фила - с 7…
$236,833
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Квартира 1 комната в Kiti, Кипр
Квартира 1 комната
Kiti, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенный в живописной деревне Кити, мирном пригороде Ларнаки, этот жилой проект сочетае…
$167,644
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Пентхаус в Kiti, Кипр
Пентхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в деревне Кити, предлагающие современное и энергоэффективное жилое пространство …
$239,297
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
$591,319
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Квартира 1 спальня в Терсефану, Кипр
Квартира 1 спальня
Терсефану, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Set in the peaceful village of Tersefanou, Larnaca, this property offers 58 apartments acros…
$112,960
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новый исключительный проект в деревне Кити. Проект расположен в тихом и живописном районе не…
$231,797
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый проект, расположенный в самом сердце Кити, Ларнака. Расположен в пышной, зеленой зоне …
$259,870
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Квартира 2 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
This exceptional residential project is located in the serene coastal village of Pervolia, j…
$265,859
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$279,912
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Квартира 4 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
$703,353
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Квартира 3 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Three-bedroom apartment in a residential area in Kiti for sale! The building is consisting o…
$201,617
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Новый исключительный проект в деревне Кити. Проект расположен в тихом и живописном районе не…
$237,598
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Elevate your lifestyle with this remarkable residential project, perfectly nestled in a quie…
$415,874
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Квартира 3 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Новый исключительный проект в деревне Кити. Проект расположен в тихом и живописном районе не…
$248,158
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Пентхаус в Kiti, Кипр
Пентхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в деревне Кити, предлагающие современное и энергоэффективное жилое пространство …
$246,981
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Квартира 2 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивная жилая застройка – современная жизнь у моря Представляем уникальный жилой проек…
$264,544
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 275 м²
$2,57 млн
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Квартира 1 спальня в Kiti, Кипр
Квартира 1 спальня
Kiti, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$192,097
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$246,981
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Квартира 2 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
This first-floor apartment, located in the tranquil area of Meneou, is a perfect blend of se…
$238,645
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Квартира 2 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$252,249
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Квартира 5 комнат в Терсефану, Кипр
Квартира 5 комнат
Терсефану, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная закрытая резиденция с бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с парковочны…
$381,784
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новый проект, расположенный в престижном жилом районе Кити, Ларнака. Проект состоит из 5 жи…
$266,500
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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