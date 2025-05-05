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Жильё в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
59
Dromolaxia Meneou Municipality
22
Dromolaxia
17
225 объектов найдено
Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Эксклюзивная коллекция из восьми роскошных вилл с 3 спальнями, расположенных в идиллической …
$763,600
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Квартира 3 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается: двухэтажная вилла с тремя спальнями и бассейном в комплексе Atlantis Beach Garden…
$658,617
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$316,136
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новый проект, расположенный в Перволии, в 600 м от пляжа и в нескольких минутах езды от мага…
$566,601
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Квартира 1 спальня в Терсефану, Кипр
Квартира 1 спальня
Терсефану, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Situated in Tersefanou, Larnaka, this property presents 54 apartments for sale, spread acros…
$83,916
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$724,479
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Modern architecture 3 bedrooms  Detached House, is located in Pervolia area, 100 meters from…
$483,671
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 725 м²
This luxurious beach asset is designed to offer residents a truly classy and modern environm…
$5,40 млн
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Квартира 3 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная квартира Seafront с потрясающими 360° Виды - Перволия, Ларнака Расположенная на за…
$606,637
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, в 350 метрах от моря и воспользоваться этой удиви…
$933,041
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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Квартира 3 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Этаж 1
Роскошь в сердце деревни Кити Откройте для себя исключительную жилую застройку в безмятежно…
$232,711
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Квартира 2 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Проект состоит из 2 двухэтажных зданий с 10 квартирами с двумя спальнями, прилегающими к зел…
$245,986
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Квартира 2 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в провинции Лимассол Агиа Фила - с 7…
$236,833
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$889,133
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Edge Development
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$592,755
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Дом 2 спальни в Перволия, Кипр
Дом 2 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
This property presents a charming terrace ground floor bungalow with two bedrooms, featuring…
$619,478
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$713,502
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Квартира 1 комната в Kiti, Кипр
Квартира 1 комната
Kiti, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенный в живописной деревне Кити, мирном пригороде Ларнаки, этот жилой проект сочетае…
$167,644
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Пентхаус в Kiti, Кипр
Пентхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в деревне Кити, предлагающие современное и энергоэффективное жилое пространство …
$239,297
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
A new project located in the prestigious residential area in Kiti, Larnaca.  The project con…
$307,267
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
$591,319
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Дом 4 спальни в Терсефану, Кипр
Дом 4 спальни
Терсефану, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Four bedroom house in Tersefanou, Larnaca. This house is located near traditional village of…
$488,588
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Квартира 1 спальня в Терсефану, Кипр
Квартира 1 спальня
Терсефану, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Set in the peaceful village of Tersefanou, Larnaca, this property offers 58 apartments acros…
$112,960
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Discover a secluded residential sanctuary, offering a collection of sophisticated villas tai…
$593,953
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Это уникальная застройка, которая предлагает редкую возможность владеть частью рая, с множес…
$856,202
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Двухэтажная вилла с тремя спальнями и бассейном в комплексе вилл всего в нескольких минутах …
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новый исключительный проект в деревне Кити. Проект расположен в тихом и живописном районе не…
$231,797
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Типы недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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