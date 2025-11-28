Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Aradippou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Demos Aradippou, Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 3
This brand-new luxury penthouse is located in Aradippou’s Agios Fanourios area, offering mod…
$1,699
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти