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Склады в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
4
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4 объекта найдено
Склад 3 538 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 3 538 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 3 538 м²
Ферма в Арадиппу в районе Ларнаки. Он расположен в преимущественно сельскохозяйственной и се…
$359,765
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Склад 3 450 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 3 450 м²
Арадиппу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 450 м²
Ферма в муниципалитете Арадиппу в районе Ларнаки. Ферма доступна через зарегистрированную об…
$302,659
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Склад 1 846 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 1 846 м²
Арадиппу, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 846 м²
Склад и двухэтажное здание с офисами в Арадиппу. Здание используется в качестве офисов и рас…
$1,31 млн
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Склад 4 859 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 4 859 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 4 859 м²
Эта недвижимость состоит из трех складов в Арадиппу, в промышленной зоне Арадиппу (Кало Хори…
$5,25 млн
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