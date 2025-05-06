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Магазины в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
4
Арадиппу
3
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4 объекта найдено
Магазин 291 м² в Арадиппу, Кипр
Магазин 291 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 291 м²
This property is a recently renovated shop / showroom on Eleftherias Avenue in Aradippou, La…
$704,075
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Магазин 291 м² в Арадиппу, Кипр
Магазин 291 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 291 м²
This property is a recently renovated shop / showroom in Aradippou, Larnaca.The property con…
$689,452
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Магазин 189 м² в Арадиппу, Кипр
Магазин 189 м²
Арадиппу, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Проект включает как офисы, так и магазины, идеально подходящие для инвестиционных целей. Про…
$543,478
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Магазин 381 м² в Арадиппу, Кипр
Магазин 381 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 381 м²
It is a workshop, formely used for the preparation of food, in the industrial area of Aradip…
$399,556
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Типы недвижимости в Demos Aradippou

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