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Офисы в Demos Aradippou, Кипр

коммерческая недвижимость
13
склады
4
магазины
4
2 объекта найдено
Офис в Арадиппу, Кипр
Офис
Арадиппу, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в это исключительное офисное помещение, расположенное в самом сердце Ларнак…
$735,960
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Офис 315 м² в Арадиппу, Кипр
Офис 315 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 315 м²
Это исключительное офисное помещение, расположенное в центре Ларнаки, Кипр, предлагает беспр…
$735,960
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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