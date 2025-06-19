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Инвестиционная недвижимость в Demos Aradippou, Кипр

коммерческая недвижимость
12
склады
4
магазины
4
Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 531 м² в Арадиппу, Кипр
Инвестиционная 531 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 531 м²
Resale And Ready For You! Building located in Krassa area, Larnaca close to all amenities a…
$871,858
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Инвестиционная 1 352 м² в Арадиппу, Кипр
Инвестиционная 1 352 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 1 352 м²
Современная трехэтажная разработка со стильной современной архитектурой, которая подчеркивае…
$2,49 млн
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