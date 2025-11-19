Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Demos Akama
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Demos Akama, Кипр

коммерческая недвижимость
2 объекта найдено
Магазин 297 м² в Пейя, Кипр
Магазин 297 м²
Пейя, Кипр
Площадь 297 м²
Расположенные на первом этаже уютного жилого комплекса в самом сердце прибрежного района Cor…
$690,064
Магазин 52 м² в Пейя, Кипр
Магазин 52 м²
Пейя, Кипр
Площадь 52 м²
This unique location is situated in the heart of one of the busiest tourist destinations on …
$429,648
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
