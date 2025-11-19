Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Akama
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Demos Akama, Кипр

коммерческая недвижимость
6
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Пейя, Кипр
Ресторан, кафе
Пейя, Кипр
Расположенный на возвышенности в верхней части деревни Пейя, этот жилой участок открывает па…
$497,486
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти