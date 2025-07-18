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Инвестиционная недвижимость в Demos Akama, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 435 м² в Пейя, Кипр
Инвестиционная 435 м²
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Три отдельно стоящие 3-комнатные виллы частного района. Ключевые особенности каждой виллы 3…
$1,13 млн
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Инвестиционная в Пано Ародес, Кипр
Инвестиционная
Пано Ародес, Кипр
Five Exclusive Villas in Peyia, Paphos for SALE!! Investment!! -Five Storey-villas in a quit…
$1,95 млн
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