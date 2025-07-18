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Отели в Demos Akama, Кипр

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 2 000 м² в Киссонерга, Кипр
Отель 2 000 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Уютно расположенные в одном из самых живописных и исторических районов Пафоса, Кипр, наши от…
$3,70 млн
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