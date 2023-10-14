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Земельные участки с видом на горы в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1033 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Территориаль…
€134,290
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 655 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Участок делит…
€85,150
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