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Коммерческая недвижимость с бассейном на Кипре

Кипр
442
Никосия
146
Лимасол
129
Пафос
50
Ларнака
40
Строволос
32
Лимасол
23
Муниципалитет Ознаменования Соседства
22
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2 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Площадь 1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн

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