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Магазины с бассейном на Кипре
Кипр
108
Никосия
46
Ларнака
20
Лимасол
17
Строволос
11
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8
Лакатамия
7
Муниципалитет Ознаменования Соседства
5
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