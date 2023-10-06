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Кипр
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с видом на море на Кипре
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47 объектов найдено
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Лимасол, Кипр
1 259 м²
Продается бизнес площадью 1259 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на город. …
€9,00 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
1
1 259 м²
1/1
Продается бизнес площадью 1259 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на город. …
€9,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
226 м²
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€1,64 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
900 м²
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
805 м²
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Лимасол, Кипр
183 м²
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Лимасол, Кипр
294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Никосия, Кипр
120 м²
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
€325,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
207 м²
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Лимасол, Кипр
1 928 м²
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
€5,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4 175 м²
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
150 м²
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€2,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
789 м²
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
1 775 м²
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€12,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
693 м²
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
153 м²
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис с…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
1 061 м²
3 этажа служебных помещенийКрыша с видом на мореДоставка апрель 2020 Технические характерист…
€3,30 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
10
10
927 м²
7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€2,55 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
207 м²
1
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
4 175 м²
9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1 928 м²
7
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
€5,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
150 м²
1
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
120 м²
1
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
€325,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
1
103 м²
1
Продается бизнес площадью 103 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€265,500
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
1
260 м²
1
Продается бизнес площадью 260 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€275,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
294 м²
1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
183 м²
1
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€2,20 млн
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